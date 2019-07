ERC pressiona JxCat perquè trenqui el pacte al Consell de la Selva amb PSC i IpS

El grup d'Esquerra Republicana de Catalunya a la comarca de la Selva va criticar l'acord a tres entre Junts per Catalunya (JxCat), Independents de la Selva (IpS) i el Partit Socialista de Catalunya (PSC) per governar al Consell Comarcal. En un comunicat, els republicans van «lamentar» que s'ha perdut l'oportunitat de fer un govern independentista: «Lamentem profundament aquesta decisió que provoca perdre l'oportunitat de crear un govern independentista que treballi per la gestió del territori i el municipalisme».

Esquerra va apuntar que «en tot moment» han estès la mà a la formació de Carles Puigdemont per tal d'organitzar un mandat independentista amb els dos partits amb més representació a la comarca.

A més, aseguren que «encara falta gairebé una setmana pel ple de constitució i mantindrem la mà estesa fins al final per prioritzar un govern independentista al Consell Comarcal de la Selva».

La formació va afegir que aquest hauria estat el pacte «amb més sentit»: «Amb la governabilitat assegurada al Parlament de Catalunya i amb el recent pacte de govern entre les dues formacions a la Diputació de Girona, aquest hauria d'haver estat el pacte amb més sentit després dels resultats municipals obtinguts per ambdues formacions». Dins l'executiva dels republicans -guanyadors del consell comarcal com a partit amb més representació de la comarca- no han entès «l'enrocament» dels postconvergents en el pacte pel Consell Comarcal.

L'executiva d'ERC va assegurar que donat aquest enrocament per part de JxCat es va arribar a oferir els 4 anys de presidència a la formació postconvergent per tal de prioritzar pactes de país, però la sensació va ser que en cap moment hi va haver una voluntat real de pactar per part de JxCat -dirigit per Salvador Balliu. Els republicans van explicar que no entenen com JxCat ha volgut reeditar un pacte «amb tanta oposició ciutadana com es va poder veure a la capital».