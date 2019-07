Blanes prepara la celebració del 49è Concurs Internacional de Focs d'Artifici

L'Ajuntament de Blanes va presentar ahir un dels esdeveniments lúdics i festius més esperats al llarg de l'any per vilatans i forasters: el 49è Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava. L'esdeveniment tindrà lloc des del dimarts 23 de juliol fins el dissabte dia 27. Durant aquestes cinc nits, que esdevindran dies amb el llançament dels artefactes pirotècnics, es calcula que vindran a Blanes prop de mig milió de persones, sumant les cinc jornades de focs que es llençaran.

Aquesta nova edició serà el preàmbul de l'assenyalada celebració que es viurà l'any vinent, el 2020, quan el certamen complirà el seu primer mig segle de vida, havent assolit durant aquests 50 anys un prestigi a escala europea contrastat per les pirotècniques participants. Enguany concursen quatre empreses de l'Estat espanyol –una de murciana, dues valencianes i una aragonesa-, i una d'italiana.



La presentació

La presentació del concurs la va encapçalar l'alcalde del municipi, Àngel Canosa, els membres de la Comissió Tècnica i del Departament de Cultura i Festes, Pere Box. La presentació es va allotjar a la Sala de Plens de l'Ajuntament i també es va presentar per primera vegada el cartell dissenyat per anunciar tant la Festa Major com el Concurs de Focs, que té com a base una fotografia de Carlos Haro.



La inauguració

El pressupost total del concurs suma 129.000 ?, dels quals 95.000 ? són els diners que es destinen per a les pirotècnies perquè disparin, i 26.000 ? són per a despeses d'organització i logística. Finalment, 8.000 ? són per als premis que s'atorguen: 6.000 ? per qui es classifiqui en el primer lloc, i 2.000 ? pel segon premi.

Completant els premis en metàl·lic, també rebrà un trofeu coincidint amb el primer dia de la Festa Major 2020 –igual que enguany el rebrà la Pirotècnia Hermanos Ferrández per tercer any consecutiu-, així com dos contractes més en perspectiva. D'una banda, per tornar a participar en el concurs de Blanes, i de l'altra per tancar la Festa Major de Lloret, el dia de Santa Cristina.

La tria de les dues empreses que s'enduran el primer i el segon premis es dirimirà a través de les votacions que faran els membres de la Comissió Tècnica i el Jurat Popular del concurs. Hi ha 8 membres a la Comissió Tècnica i 38 al Jurat Popular, que hauran de qualificar cadascun els espectacles en base a les valoracions de cinc aspectes. Aquests són: la riquesa i varietat de colors, el ritme de llançament, la originalitat i novetat dels efectes disparats.