El jutjat sobreseu i arxiva la causa contra els «falsos» Ferrari de Sils

L'Audiència de Girona ha arxivat i desestimat la causa contra el propietari del taller de «falsos» Ferrari de Sils. El cas es remunta a l'any 2017, concretament al febrer, quan la Policia Nacional va localitzar diverses rèpliques de Ferrari i Lamborghini en un taller de Sils. Les forces de l'ordre el van acusar de transformar «clandestinament» cotxes de gamma mitjana en «superesportius» que després es venien en portals de segona mà a internet. L'operació policial va acabar amb la detenció de tres persones i el decomís de 14 cotxes que, segons la policia, eren «falsificacions».

Aquesta interlocutòria segueix el procediment del mes de maig del 2018, quan un jutjat d'instrucció de Santa Coloma va sobreseure provisionalment la causa en no apreciar cap delicte contra la propietat industrial en els vehicles comissats ni en els objectes trobats en el taller intervingut a la localitat selvatana.

Amb data del 19 de juny d'enguany, la nova interlocutòria ressalta que el delicte d'imitació d'una marca requereix com a tret principal que hi hagi la possibilitat per part del consumidor de confusió a l'hora d'adquirir el producte. En el cas dels vehicles del taller, el document legal assenyala que són els propis titulars els primers coneixedors i consentidors de la transformació dels seus vehicles en rèpliques de Ferrari o Lamborgini, ja que així ho estableixen les fitxes tècniques dels vehicles. «Jo t'estic venent un vehicle per menys cèntims, però nosaltres senzillament fem tunning, en cap moment venem Ferrari, són imitacions», explica el propietari del taller, Roger García.



Vehicles en mal estat

Segons García, els vehicles porten dos anys en un recinte a cel obert mentre estaven custodiats per la Policia Local de Sils. «Aquí ara aquests cotxes no valen ni per la ferralla, estaven custodiats però ningú els ha vigilat, hi han entrat a robar... Un caos tot plegat. No tenen ni rodes, no sabem ni com els treurem d'allà». El mecànic té previst presentar una denúncia contra la Policia Nacional per detenció il·legal, abús d'autoritat o per danys i perjudicis, entre altres causes. «M'han fet mal perquè m'han tractat com un criminal i han embrutat la meva imatge quan el que faig és legal», lamenta el propietari del taller situat al polígon industrial que hi ha a tocar de la carretera de Santa Coloma.

«Em van posar tres dies a presó sense tenir antecedents i com si fos un delinqüent; em van acusar de tenir un taller clandestí quan és legal; i, a més, no han custodiat els cotxes, que ara estan destrossats», critica García en relació amb l'actuació «vergonyosa» del cos policial. García insisteix: «Jo soc innocent, a mi no m'han condemnat a res».