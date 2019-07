Santa Coloma de Farners aprova el cartipàs municipal

«Ja em sembla que faci un any del ple d'investidura», expressava ahir Susagna Riera, l'alcaldessa de Santa Coloma de Farners, en ser preguntada pel ple de cartipàs que es va celebrar dilluns. En paraules de Riera: «No va ser massa problemàtic, però tenint en compte d'on veníem no era massa complicat».

L'actual alcaldessa serà l'única amb dedicació exclusiva per al consistori, un fet pel qual percebrà una retribució anual bruta de 49.362,95 euros. Els altres edils -l'equip de govern està format per ERC (6), JxCat (5) i ISC (2); mentre que la CUP (2) i PSC (2) estaran a l'oposició- cobraran 250 euros per cada ple i 40 en cas d'assistir a comissions informatives. D'aquesta manera, el municipi de Santa Coloma va iniciar el camí cap a la «normalitat» després del «famós» ple d'investidura. Riera va valorar positivament l'experiència tot i alguns fets reprovables: «Tenint el ple d'investidura al cap tot és, millor. Però hi ha gent de la CUP que són molt punyents, en un ple extraordinari no es poden fer preguntes i ells en van fer». Pel que fa a la relació amb els dos edils del PSC, l'alcaldessa va reiterar que «Nosaltres sempre hem tingut relació cordial».

A banda de Riera, hi haurà cinc tinents d'alcalde: dos d'Esquerra, dos de Junts i un d'Independents. Joan Martí (ERC) serà primer tinent d'alcalde fins al juny del 2021 quan rellevarà Susagna Riera.