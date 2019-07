Detenen uns constructors arran d'un accident laboral mortal

Els Mossos d'Esquadra han detingut els amos d'una empresa de construcció arran de la investigació d'un accident laboral mortal. Els agents han arrestat els dos responsables per un delicte contra els drets dels treballadors, ja que tenien empleats en situació irregular i a l'obra no tenien elements de seguretat. Els agents de la comissaria de Blanes van detenir el passat 5 de juliol els dos homes, de 42 i 51 anys, de nacionalitats búlgara i uruguaiana, amb domicili a Lloret de Mar, com a presumptes autors d'un delicte contra els drets dels treballadors.

Els fets es van iniciar el passat 7 de maig quan es va produir un accident laboral mortal en unes obres d'una casa a Lloret de Mar. El treballador, de 51 anys, es va precipitar accidentalment des d'una altura de nou metres i va morir. Durant la investigació de l'accident, els mossos van detectar diverses irregularitats per part de l'empresa responsable. D'entrada, van comprovar que la víctima, que estava en una situació irregular, no estava d'alta a la seguretat social ni tenia contracte amb l'empresa. També van constatar que a l'obra no s'havien instal·lat les estructures ni els elements de seguretat legalment establerts i els treballadors tampoc disposaven de l'equip de seguretat obligatori.A més, van saber que en el moment dels fets hi havia almenys tres treballadors més en situació irregular, que van fugir quan els serveis d'emergència van arribar al lloc. Posteriorment, els Mossos van comprovar que l'empresa disposava de treballadors en situació irregular, sense permís de residència al país, sense contracte ni donats d'alta a la seguretat social, que utilitzava en diverses obres. La investigació va culminar el passat divendres dia 5 de juliol, amb la localització dels dos responsables de l'empresa que van ser detinguts a Blanes com a presumptes autors d'un delicte contra els drets dels treballadors.

Els detinguts, un dels quals tenia antecedents, van quedar en llibertat després de declarar a la comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Blanes quan siguin requerits.