Un home resulta ferit després de xocar contra un arbre amb el quad

Un home va resultar ferit lleu ahir després de patir un accident de trànsit a Sils. Segons els Bombers, va trobar-se amb un arbre al mig del carrer i per causes que es desconeixen, va acabar desequilibrant-se i caient.

Com a conseqüència de l'accident de trànsit, l'home va haver de ser traslladat amb ambulància del SEM fins a l'hospital Santa Caterina de Salt, en estat lleu. Ja que tenia un fort dolor a la zona del pit.

Els fets van produir-se pels volts de dos quarts de set del matí, al carrer de Prudenci Bertrana. A lloc hi van treballar la Policia Local, els Bombers així com el SEM. El succés es va desencadenar perquè al mig de la via havia caigut un arbre i l'home hi va acabar impactant amb el vehicle motoritzat, un quad, que va patir també les conseqüències de l'accident.