Salvador Balliu és investit president del Consell Comarcal de la Selva amb els vots del PSC i IdS

Salvador Balliu ha revalidat la presidència del Consell Comarcal de la Selva aquest dijous al migdia amb els vots de la seva formació, Junts per Catalunya (JxCat), Independents de la Selva (IdS) i el PSC. Balliu ha defensat aquest acord assegurant que volen deixar "en segon pla qualsevol ideologia" i centrar-se en "les necessitats del dia a dia" dels ciutadans. El més crític amb aquest pacte ha estat el portaveu d'ERC a l'ens, Joan Martí, qui ha lamentat que JxCat no hagi aprofitat "l'oportunitat" de defensar "la república catalana" des de l'organisme supramunicipal. La investidura del nou president del Consell Comarcal ha estat marcada per la concentració d'una trentena de persones a l'exterior de l'edifici en contra del pacte amb el PSC. Els manifestants han recriminat a Balliu que formés govern amb "les forces del 155".