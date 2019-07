Suspenen temporalment el desnonament d'una família

El jutjat de Primera Instància número 4 de Santa Coloma de Farners va suspendre temporalment ahir el desnonament d'una família al carrer Solsonès de la urbanització Aigües Bones de Caldes de Malavella.

L'advocat que ha portat el cas, José Sánchez, però, va apuntar que encara no tenen la resolució definitiva i que el cas encara no està tancat. A l'habitatge hi viuen una mare i la seva filla de vuit anys.

«Volem agrair la col·laboració de l'Ajuntament de Caldes i els serveis socials del municipi que han estat al nostre costat i ens han facilitat la feina», apunta Sánchez. D'altra banda, destaca, el suport de diferents seccions de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de les comarques gironines.