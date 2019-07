Blanes demana a la Generalitat la «suspensió definitiva» de la prolongació de la C-32

L'Ajuntament de Blanes (Selva) ha demanat al Departament de Territori i Sostenibilitat la "suspensió definitiva" de l'ampliació de la carretera de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar. El govern local ha recordat que el 28 d'abril de 2016 el plenari municipal es va comprometre "per unanimitat" defensar el resultat de la consulta popular que s'havia convocat sobre la prolongació de l'autopista. Davant d'això, l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, ha recordat que "més de 71% dels votants es van posicionar en contra" de la infraestructura. Per això el govern local demana a la Generalitat que busqui "una solució" als problemes de mobilitat que pateix Lloret de Mar a l'estiu però "que no malmeti més el territori"