El Grup Impuls per Girona veu «essencial» el perllongament de la C-32

El Grup Impuls per Girona (GIG), format per les Cambres de Comerç de la demarcació, Foeg, Fòrum Carlemany i Pimec Girona, defensen que el perllongament de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar, a la Selva, és una obra "essencial" i amb més d'una dècada pendent de concreció. Tot i això, reclamen "màxima exigència i respecte" pel medi durant tota la tramitació per evitar "efectes indesitjats" a la natura i que s'endarrereixi encara més el projecte. Davant la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'aturar les obres prèvies, la plataforma demana a la Generalitat que respongui els requeriments sobre l'estudi informatiu i d'impacte ambiental i presenti un recurs per "clarificar els aspectes objecte de controvèrsia" per poder continuar amb la construcció d'un projecte "vital per a la competitivitat" de les comarques gironines.

"No ens podem permetre cap errada en la tramitació que comporti efectes indesitjats en la natura i que s'endarrereixi encara més un projecte que ja hauria de ser una realitat", afirmen des del Grup Impuls per Girona en un comunicat on subratllen de nou la necessitat d'una obra "essencial". I alerten que, en cas que l'aturada de les obres s'allargués en el temps, afectaria "negativament la qualitat de vida dels residents a la zona, cansats de col·lapses viaris i cues, i a la competitivitat econòmica del sud de la Costa Brava".

Pel que fa al tema ambiental, també destaquen la necessitat de preservar "al màxim" la fauna i el paisatge si bé també veuen "preocupants" les conseqüències de "mantenir en l'estat actual una via congestionada, incapaç d'absorbir les necessitats de desplaçament i amb una alta sinistralitat".

D'altra banda, des del Grup Impuls per Girona recorden que la reforma del projecte va tenir un període d'al·legacions, que es van incorporar millores ambientals i que s'havia assumit per governs de signe polític diferents. I subratllen que el projecte compta amb el suport de la majoria dels representants municipals de les poblacions que "pateixen" en el seu dia a dia els "efectes de les mancances de l'actual carretera".

Per acabar, confien que les "insuficiències" detectades es puguin "resoldre aviat" per aconseguir una "via més segura i respectuosa amb el medi". I conclouen que aquesta zona de la Costa Brava sud és "l'única de gran atracció turística que no disposa d'una via ràpida i segura que connecti amb l'Aeroport i Barcelona com a porta d'entrada del turisme europeu, que hi arriba durant tot l'any i que representa una de les principals aportacions econòmiques del país".

Des de la Generalitat, el mateix conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va anunciar fa uns dies que recorreran la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'aturar les obres. I ahir el Parlament va rebutjat aturar el projecte "en un context d'emergència climàtica".

Aquest mateix divendres, l'equip de govern de Blanes (ERC i Blanes En comú-Podem) ha fet una declaració institucional de rebuig al perllongament i també s'ha demanat a la Generalitat que aturi definitivament el projecte.