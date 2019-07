«Interessos» amagats rere les obres de la C-32

Joan Mora, portaveu d'Aturem la C-32, va assenyalar durant la roda de premsa des del Parlament, que darrere el projecte del Govern hi ha «molts interessos» i ho va relacionar amb el conveni amb Abertis per gestionar els peatges de l'autopista del Maresme. «Creiem que hi ha hagut moltes pressions perquè el projecte tirés endavant de la manera que fos». Els activistes van estar mesos anant al bosc per intentar impedir la tala dels 60.000 arbres que van calcular que calia treure per fer lloc a l'allargament d'aquesta via, entre altres accions que han fet.