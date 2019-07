El Parlament rebutja aturar la prolongació de la C-32 entre Blanes i Lloret

El Parlament va rebutjar ahir aturar la prolongació de la carretera C-32 entre Blanes i Lloret «en un context d'emergència climàtica». Els únics grups parlamentaris que van demanar que s'aturessin les obres van ser els comuns i la CUP, mentre que la resta van dipositar els seus vots en contra de la sentència.

Es tracta d'un punt d'una moció presentada pels comuns sobre emergència climàtica que s'ha rebutjat coincidint amb l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'aturar el perllongament de l'autopista del Maresme. La cambra sí que ha aprovat altres punts del text, entre els quals insta l'executiu català a preparar la II Cimera Catalana del Canvi Climàtic i fer «les accions necessàries» davant el Govern espanyol per acordar un pla de tancament de les centrals nuclears el 2027.

Anteriorment, la Generalitat ja havia recorregut la decisió del TSJC, així ho va assegurar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, a TV3: «Respondrem perquè creiem que el projecte sí inclou tot el que necessitem justificar en la legislació climàtica i ambiental». Calvet també ha afirmat que es tracta d'una obra «important» que donarà servei als veïns de Blanes i Lloret però també a tots aquells que es desplacin cap a aquestes dues localitats. A més, ha apuntat que serà utilitzada per «transport públic i vehicles eficients». «Com a infraestructura ens fa falta», ha sentenciat.



Emergència climàtica

Contràriament, la plataforma Aturem la C-32 va reclamar al Govern que «desistís d'una vegada per totes del perllongament de l'autopista entre Blanes i Lloret», en declaracions del portaveu de la plataforma, Joan Mora. En roda de premsa des del Parlament, Mora va recordar que és la segona vegada que els tribunals decideixen aturar el projecte. El portaveu de la plataforma ha denunciat la «doble moral» del Govern, ja que segons ha dit, d'una banda aprova lleis com la del canvi climàtic i, d'altra banda, impulsa projectes tan «nocius» com aquest. També, s'ha mostrat molt crític pel fet que les obres comencessin en ple període estival quan el «bosc estava ple de vida» i que s'hagin talat arbres amb nius d'ocells en un context de risc d'incendi.

La plataforma Aturem la C-32 defensa que el projecte d'ampliar la C-32 en sis quilòmetres té un «impacte ambiental molt gran i un cost econòmic molt elevat». En canvi, la plataforma aposta com a projecte alternatiu pel desdoblament de la xarxa que existeix actualment.

