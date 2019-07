L'Ajuntament de Blanes es mostra en contra de prolongar la C-32

L'Ajuntament de Blanes va fer pública ahir una declaració institucional en la qual va expressar el seu posicionament en contra de la prolongació de l'autopista C-32 entre Blanes i Lloret. Una postura avalada pel resultat de la consulta popular que es va fer en aquest municipi el 17 d'abril de 2016, en la qual més del 71% dels participants es van posicionar en contra, mentre que el 28% van fer-ho a favor. Cal destacar que el cens total era de 32.825 persones amb dret a vot, de les quals van participar-hi 2.391.

El comunicat públic coincideix amb l'aturada cautelar de les obres dictaminada pel TSJC fa tres dies. Tot i aquesta situació, l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, va expressar la solidaritat de l'Ajuntament amb la «Plataforma Aturem la C-32», i va reiterar la seva petició a la Generalitat perquè pari definitivament els treballs: «El poble blanenc, parlant a través del seu alcalde, lamentem la manera com s'han estat fent les primeres passes d'aquest projecte. (...) Per tots aquests motius, l'Ajuntament de Blanes demana una rectificació de la Conselleria de Territori de la Generalitat que comporti la suspensió definitiva de les obres de prolongació de l'autopista C-32. No volem aquesta prolongació per tot el que suposa la destrucció del bosc, i perquè no respecta la voluntat popular expressada en una consulta legítima i avalada per aquest mateix consistori».

El portaveu de la Plataforma, Joan Mora, va expressar l'agraïment del col·lectiu envers el consistori blanenc, ja que d'aquesta manera un dels quatre ajuntaments relacionats territorialment amb el projecte (Blanes, Tordera, Lloret i Tossa) s'ha posicionat clarament en contra, mentre que els altres hi estan a favor.

En Comú-Podem a Tordera, Blanes i Lloret també van exigir al govern català que paralitzi «les seves accions destructives» i apliqui la Llei pel Canvi Climàtic. «Allargar la C-32 no és compatible ni amb la lluita climàtica, ni amb el model de turisme sostenible i de qualitat que volem pels nostres pobles», van afegir.

El Grup Impuls per Girona, format per les Cambres de Comerç de la demarcació, FOEG, Fòrum Carlemany i Pimec Girona també va manifestar el seu posicionament a favor. Tot i això, demanen a la Generalitat que respongui als requeriments sobre l'Estudi Informatiu i d'Impacte Ambiental del perllongament de la C-32 i presenti un «recurs per clarificar els aspectes objecte de controvèrsia que permeti continuar la construcció d'aquest projecte» que, van explicar, és «vital per a la competitivitat de les comarques gironines». Sempre, però, amb «màxima exigència i respecte» pel medi.