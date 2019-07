Detingut un jove begut i sense carnet a Blanes després de xocar amb 6 cotxes durant la persecució policial

Efectius de la Policia Local de Blanes han detingut a primera hora del matí d'aquest diumenge un jove de 18 anys veí de Platja d'Aro acusat d'un delicte contra la seguretat viària per conducció temerària. Els fets han tingut lloc quan passaven pocs minuts de les 4 de la matinada: una patrulla amb dos agents de la Policia Local que controlava la Zona d'Oci Nocturn d'Els Pins ha donat l'alto a un conductor que els ha cridat l'atenció per la manera com conduïa.

Enlloc d'aturar-se, el vehicle sospitós ha iniciat una fugida a gran velocitat, posant en perill la vida dels qui poguessin creuar-s'hi, i s'ha dirigit a l'Avinguda d'Europa a munt. A partir d'aquí, la patrulla de la Policia Local ha iniciat una persecució que els ha conduit fins al Carrer Sant Pere Màrtir, al costat dels dipòsits de l'aigua del barri de Quatre Vents. Ha estat aquí on el fugitiu ha perdut el control del turisme i ha xocat contra sis altres vehicles que estaven estacionats al carrer, quedant el seu vehicle aturat a conseqüència de la col·lisió.



Persecució a gran velocitat primer en cotxe i després a peu

A partir d'aquí, el conductor ha continuat la fugida a peu. La persecució s'ha allargat ben poc, fins que els agents de la Policia Local de Blanes han pogut enxampar al jove que, posteriorment, ha quedat detingut. Després d'identificar al conductor, han pogut comprovar que no té el permís de conduir, i que ja compta amb antecedents per anteriors delictes comesos contra la seguretat en el trànsit.

D'altra banda, un cop realitzada la prova d'alcoholèmia, aquesta ha donat positiu. Els sis vehicles danyats a conseqüència de la col·lisió a gran velocitat, presenten destrosses de diversa consideració, i la seva propietat correspon a diversos veïns de Blanes. Cap persona ni agent policial han resultat ferits a conseqüència de la conducció temerària i la col·lisió. L'incident ha finalitzat a un quart de sis del matí.