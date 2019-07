Tossa de Mar no donarà llicències per a apartaments turístics durant sis mesos

Tossa de Mar no donarà llicències per a apartaments turístics durant sis mesos CC0

L'Ajuntament de Tossa de Mar (Selva) no tramitarà més llicències per a habitatges d'ús turístic (HUT) durant mig any. El govern local ha impulsat aquesta moratòria amb l'objectiu d'"ordenar la situació i combatre les pràctiques il·legals que provoquen una clara competència deslleial cap a l'empresari que si fa bé la seva feina", ha afirmat l'alcaldessa Imma Colom. A dia d'avui, el consistori té comptabilitzats 1.181 habitatges amb usos turístics amb una capacitat per a 7.089 persones. Ara, l'Ajuntament estudiarà quines han de ser les condicions que han de tenir els pisos abans de rebre la llicència de HUT per evitar molèsties als veïns. Fins ara, l'Ajuntament de Tossa de Mar rebia, de mitjana, una dotzena de peticions de llicència cada setmana.

Les peticions de llicències per convertir un pis en un apartament turístic a Tossa de Mar (Selva) queden aturades mig any a causa d'una moratòria que ha aprovat el consistori. L'objectiu és regular la crescuda dels habitatges d'ús turístic (HUT) que pateix el municipi de la Selva. L'alcaldessa, Imma Colom, ha destacat que amb la suspensió de noves llicències volen "ordenar la situació i combatre les pràctiques il·legals que provoquen una clara competència deslleial cap a l'empresari que sí fa bé la seva feina".

La moratòria servirà perquè l'Ajuntament estudiï quins requisits han de tenir els habitatges abans de rebre la llicència de HUT. Entre d'altres coses, apunten que podrien incorporar la necessitat d'un aïllant acústic extra per evitar molèsties als veïns que viuen al mateix bloc de pisos. Amb això, el govern local es vol anticipar a possibles problemes de convivència que han detectat que es produeixen quan en un mateix edifici hi ha veïns habituals i turistes.

A més, també vol reordenar i regular urbanísticament la ubicació dels HUT per tal que hi hagi un "equilibri" entre els apartaments i els habitatges per als veïns de Tossa de Mar. De fet, Colom ha assegurat que "la proliferació d'aquesta activitat està perjudicant l'accés a lloguer tot l'any de gent jove o treballadors de temporada". Aquests nous criteris s'afegiran a la modificació del Pla Especial d'Habitatges d'Ús Turístic que es va aprovar el 2016 i quan es tingui el document a punt, s'haurà d'aprovar en el plenari.

Tot i així, Colom ha remarcat que no volen "criminalitzar ni castigar el sector", sinó que volen "acabar amb les pràctiques il·legals".

Actualment Tossa de Mar compta amb 1.181 habitatges d'ús turístic i tenen una capacitat de 7.089 persones. De mitjana, els turistes hi fan una estada de set dies. Els HUT són aquells pisos que estan moblats i equipats per a la seva ocupació immediata, en què els contractes de lloguer no superen els 31 dies. Són bàsicament apartaments per a estades de temporada d'estiu. Des de l'Ajuntament de Tossa de Mar han afirmat que abans d'aprovar la moratòria tramitaven, de mitjana, unes dotze llicències de HUT a la setmana.