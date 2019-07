Tossa de Mar veta atorgar llicències per a apartaments turístics durant sis mesos

L'Ajuntament de Tossa de Mar va anunciar ahir que durant sis mesos no tramitarà més llicències per a habitatges d'ús turístic -conegudes com a HUT.

El govern local ha impulsat aquesta moratòria amb l'objectiu d'«ordenar la situació i combatre les pràctiques il·legals que provoquen una clara competència deslleial cap a l'empresari que sí fa bé la seva feina», va afirmar l'alcaldessa del municipi, Imma Colom. Segons el consistori, ara mateix hi ha comptabilitzats 1.181 habitatges amb usos turístics amb una capacitat per a 7.089 persones.

Amb aquesta moratòria l'Ajuntament estudiarà quines han de ser les condicions que han de tenir els pisos abans de rebre la llicència d'HUT per evitar molèsties als veïns. Fins ara, l'Ajuntament de Tossa de Mar rebia, de mitjana, una dotzena de peticions de llicència cada setmana.



Mesures per regular l'abús

L'objectiu de la mesura és regular la crescuda dels habitatges d'ús turístic que pateix el municipi de la Selva. L'alcaldessa va destacar que amb la suspensió de noves llicències volen «ordenar la situació i combatre les pràctiques il·legals, que provoquen una clara competència deslleial cap a l'empresari que fa bé la seva feina».

La moratòria servirà perquè l'Ajuntament estudiï quins requisits han de tenir els habitatges abans de rebre la llicència. Entre d'altres coses, apunten que podrien incorporar la necessitat d'un aïllant acústic extra per evitar molèsties als veïns que viuen al mateix bloc de pisos. Amb això, el govern local es vol anticipar a possibles problemes de convivència que ha detectat que es produeixen quan en un mateix edifici hi ha veïns habituals i turistes.

A més, també vol reordenar i regular urbanísticament la ubicació dels HUT per tal que hi hagi un «equilibri» entre els apartaments i l'accés a l'habitatge digne per als veïns de Tossa de Mar. Colom va assegurar que «la proliferació d'aquesta activitat està perjudicant l'accés al lloguer tot l'any de gent jove o treballadors de temporada». Aquests nous criteris s'afegiran a la modificació del Pla Especial d'Habitatges d'Ús Turístic que es va aprovar el 2016, i quan es tingui el document a punt, s'haurà d'aprovar en el plenari.

Tot i així, Colom va subratllar que no volen «criminalitzar ni castigar el sector», sinó que volen «acabar amb les pràctiques il·legals». Segons apunta el consistori, els turistes fan una estada mitjana de set dies al municipi.

Els habitatges d'ús turístic són aquells pisos destinats al lloguer -amb contractes que no superen els 31 dies- que estan moblats i equipats per a la seva ocupació immediata. Són bàsicament apartaments per a estades de temporada d'estiu o de períodes festius llargs. Des de l'Ajuntament de Tossa de Mar -un dels municipis més turístics del litoral català- van afirmar que abans d'aprovar la moratòria tramitaven, de mitjana, unes dotze llicències d'HUT a la setmana.



L'ATA respon

L'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) s'ha ofert a col·laborar amb l'Ajuntament per tal d'evitar la proliferació d'habitatges d'ús turístic ilegal: «En els propers dies es durà a terme una primera reunió per començar a treballar conjuntament», van expressar ahir en un comunicat. L'entitat, que comptabilitza més de dos centenars d'habitatges associats pertanyents al municipi de Tossa, va puntualitzar que les mesures que impliquen la restricció de llicències no són la solució: «En el cas que vagin més enllà dels sis mesos, donen peu a fer que es fomenti encara més la il·legalitat en el sector i afecta de forma directa els professionals que actuen legalment». Segons l'Associació Turística d'Apartaments -que actualment aglutina 12.000 apartaments i habitatges d'ús turístic de la Costa Brava, el Pirineu gironí i Girona-, les llicències no es donen de forma indiscriminada, sinó segons el que estableix el marc legal.