VI edició del Torneig de Futbol Platja de Blanes

L'equip del càmping Solmar va guanyar diumenge la sisena edició del Torneig de Futbol Platja de Blanes. Després de disputar les tres parts del partit -de 10 minuts de duració cadascuna- per segon any consecutiu l'equip del càmping Solmar es va endur la victòria. La plaça de sotscampió va ser per a Freestyle – Bar Medellín. El VI Torneig de Futbol Platja de Blanes va ser organitzat pel Club Deportiu Blanes, l'Ajuntament, el Club de Futbol Atlètic Blanes, Soccer Blanes, la Federació Catalana de Futbol i la Diputació de Girona.