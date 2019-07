Catalunya En Comú demana al Govern que abandoni la prolongació de la C-32

La presidenta del grup parlamentari de Catalunya En Comú, Jèssica Albiach, ha demanat al Govern que abandoni el projecte d'ampliació de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar (Selva), després que el TSJC suspengués cautelarment l'informe d'impacte ambiental. Albiach ha afegit que "hi ha alternatives" per millorar la mobilitat de la zona i per això ha demanat que "es tirin endavant projectes que no trinxin el territori". De la mateixa manera, Albiach ha lamentat que la celeritat en redactar un nou projecte per a la C-32 després de la primera suspensió no s'apliqui en l'execució de les millores a la carretera de la C-63 entre Vidreres i Lloret de Mar. La diputada ha assegurat que no volen "sospitar" dels "interessos privats" que hi ha en la C-32, "però és difícil no fer-ho".