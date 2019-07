El Club Nàutic de Lloret cedeix el quadern de bitàcola del Blanca Aurora

El Club Nàutic de Lloret ha cedit a l'Arxiu municipal el quadern de bitàcola del vaixell Blanca Aurora, construït el 1848 per Agustí Pujol. D'aquesta manera, es podran conèixer les singladures d'aquesta embarcació de tipus corbeta entre el 1851 i el 1853, segons va avançar Nova Ràdio Lloret.

L'Arxiu municipal va apuntar que a través d'aquest document es poden conèixer les vivències de la corbeta, que va ser construïda a les drassanes de Lloret. D'aquesta embarcació es conserva un mascaró de proa al Museu Marítim que representa un retrat de Maria Parés, filla del capità i armador Silvestre Parés. Segons l'Arxiu, la imatge va ser tallada per Francesc Pascual i Granés, que era conegut amb el motiu d'«Ulls menuts». Actualment, el Museu exhibeix aquest mascaró de proa dins de l'exposició Catalunya mar enllà. Tres segles de marina catalana. El capità Parés s'havia reservat el dret de rescabalar el mascaró. Segons la llegenda, Maria Parés va morir jove, motiu pel qual el seu pare va voler realitzar el mascaró per tenir-la sempre prop d'ell.

La corbeta Blanca Aurora va pertànyer a diversos propietaris i, finalment, quan es va desballestar a Rio de Janeiro, Silvestre Parés va recuperar el mascaró i el va tornar a Catalunya. En el quadern de bitàcola del vaixell s'expliquen els diferents viatges que es van fer, des de Barcelona fins a Cuba, passant també per Argentina i Uruguai. Com a curiositat, l'any 1861, l'embarcació va patir un atac i un intent d'abordatge per part de pirates. Però els navegants els van amenaçar amb un canó i els van fer marxar.