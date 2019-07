Imputen assassinat a l'acusat de matar un turista italià d'una puntada de peu al cap a Lloret de Mar

El fiscal imputa un delicte d'assassinat a l'investigat per matar un turista italià propinant-li una puntada de peu al cap a la discoteca St Trop de Lloret de Mar (Selva) el 12 d'agost del 2017. L'acusació pública sosté que cap a les 3 de la matinada, el sospitós va donar una empenta a la víctima "per causes que es desconeixen" quan estava a la pista de ball amb uns amics. La víctima s'hi va tornar i aleshores l'investigat "li va clavar un cop de puny" que el va fer caure a terra. "Acte seguit, li va propinar una forta patada dirigida de manera intencionada a la zona de cap que li va causar inexorablement la mort", afegeix la fiscalia. Aquest dimecres ha tingut lloc la vista per concretar la imputació un cop acabada la instrucció del cas. El fiscal ha sol·licitat l'arxiu per als altres dos investigats, que acompanyaven el suposat autor material del crim, perquè considera que no van participar en la pallissa mortal.

El fiscal sosté que l'investigat per matar un turista italià clavant-li una putada de peu al cap va cometre un assassinat. Aquest dimecres ha tingut lloc al jutjat d'instrucció 4 de Blanes l'audiència d'imputació, pas previ a tancar la investigació i que el cas arribi a judici a l'Audiència de Girona on el jutjarà un tribunal popular.

Segons el relat de l'acusació pública, la víctima i sis amics van arribar a Lloret de Mar el 5 d'agost amb l'objectiu de passar-hi uns dies de vacances, fins el 13 d'agost. El dia 12 a la nit, van decidir sortir de festa i cap a mitjanit van arribar a la discoteca St Trop, situada al número 16 del carrer Baix de la Riera. El fiscal apunta que el local no comptava amb cap vigilant de seguretat "per a la protecció dels clients del local".

Cap a les dues de la matinada, i quan alguns dels amics de la víctima ja havien marxat, va entrar el local l'acusat amb targeta de residència emesa per les autoritats franceses- acompanyat de dues persones més.

A les tres de la matinada, el grup de la víctima i el de l'agressor es van trobar a la pista de ball. El fiscal Víctor Pillado concreta que "per causes que es desconeixen" l'investigat va donar una primera empenta a la víctima, que va reaccionar tornant-li. Llavors, l'investigat "va reaccionar clavant-li un cop fort de puny a la zona del cap, que el va fer caure a terra de manera immediata per la força de l'impacte".

Quan el turista italià estava a terra i no es podia defensar, continua relatant l'acusació pública, l'investigat "li va propinar una forta patada dirigida de manera intencionada a la zona del cap que li va provocar inexorablement la mort" per un traumatisme craonioencefàlic que li causar una mort encefàlica. A la víctima el van traslladar a l'hospital Trueta de Girona, on van certificar la seva mort unes hores després.

El fiscal acusa d'assassinat perquè considera que l'investigat va actuar "amb intenció" de matar la víctima o sent "coneixedor" que amb una patada al cap li podia causar la mort. A més, també argumenta que el jove turista italià no es va poder defensar perquè estava "postrat a terra" intentant incorporar-se i atordit pel cop de puny que havia rebut.

També exposa que la víctima havia ingerit alcohol, cosa que disminuïa més la seva capacitat de reacció, i argumenta que l'investigat "tenia coneixement de tècniques per colpejar per ser esportista de lluita lliure". "La zona del cos atacada era idònia per causar la mort de la víctima, com va succeir", conclou l'acusació pública.

Inicialment, els Mossos d'Esquadra van detenir l'acusat i els seus dos acompanyants. Tot i això, quan van passar a disposició judicial el jutjat només va enviar a presó preventiva el suposat autor material i els altres dos van sortir en llibertat.

Un cop completada la instrucció, el fiscal ha demanat l'arxiu per a aquests dos investigats perquè considera que no ha quedat acreditada la seva participació a la pallissa mortal. La fiscalia se centra sobretot en el vídeo de les càmeres de videovigilància de la discoteca que van gravar la patada mortal i argumenta que evidencien que aquests dos fins ara investigats evidencien que no van participar en l'atac.

Segons fonts del cas, l'acusació particular considera que aquests dos investigats van impedir que els amics de la víctima l'ajudessin i s'oposa a l'arxiu perquè vol que s'acabin asseient a la banqueta dels acusats. La decisió la prendrà properament el jutjat instructor.