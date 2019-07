Tossa retornarà a la Generalitat les competències d'inspecció i sanció de discoteques

L'Ajuntament de Tossa ha aprovat retornar a la Generalitat les competències d'inspecció i sanció dels establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives sotmesos a llicència municipal i al règim de comunicació prèvia municipal.

El consistori –que ho va fer públic ahir a través d'un comunicat– va recordar que aquestes competències consistien en la vigilància de l'oci nocturn, controlar els drets d'admissió de menors, subministrament d'alcohol a menors o portar a terme les corresponents inspeccions en discoteques i bars musicals. Ara, per això, el nou govern municipal considera que aquesta funció no pot ser exercida amb eficàcia i eficiència per part de la Policia Local.



Manca de recursos

L'alcaldessa del municipi, Imma Colom, va expressar en declaracions a Diari de Girona que les llicències van passar a ser competència de l'Ajuntament l'any 2011: «Aquestes llicències tota la vida les havia tingut la Generalitat, fins que l'antic equip va decidir que les volia tenir i ja aleshores vam protestar». Segons la batlle, l'Ajuntament no pot assumir aquestes competències per una manca de recursos: «En el seu dia ja vam anunciar que no estàvem d'acord perquè pel tema de recursos era millor que ho portés el Departament d'Interior». Per Colom, el cos de Policia Local –actualment integrat per 28 agents i amb un reforç temporal de sis– no pot assumir el control d'inspecció i sanció dels locals d'oci nocturn: «La policia no té prou efectius i entenem que si podem treure competències per tal de millorar el servei, estem actuant correctament», va concretar.

«De queixes n'hi ha perquè molta gent no és conscient que en una població turística també hi ha de tenir lloc l'oci nocturn però sempre cal controlar per evitar que les queixes passin a una cosa major», va concloure Colom.