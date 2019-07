Ciutadans critica la proposta de cartipàs de l'equip de govern de Blanes

El grup de Ciutadans (Cs) al municipi de Blanes va criticar ahir la proposta de cartipàs de l'equip de govern, format per Esquerra Republicana (ERC) i Blanes En Comú Podem.

Avui a les vuit del vespre el municipi celebra el ple que ha de sotmetre a votació, per segona vegada, les dedicacions de l'equip de govern -format per 5 regidors d'ERC i 5 dels comuns. La proposta vol incloure dues dedicacions exclusives, una de l'alcalde amb un sou de 55.000 euros anuals bruts, i una d'un regidor de govern amb un sou de 35.000 euros bruts anuals. Tanmateix, proposen una dedicació del 57% de la jornada laboral amb una retribució de 20.027 euros bruts anuals. Cs va apuntar ahir en un comunicat que «l'única prioritat i intenció del govern d'ERC i Comuns passa per ampliar els seus 'xiringuitos' amb disponibilitats totals i això no ho consentirem».