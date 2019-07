Els comuns demanen al Parlament que abandoni el projecte d'ampliació de la C-32

La presidenta del grup parlamentari de Catalunya En Comú, Jéssica Albiach, va demanar ahir al Govern que abandoni el projecte d'ampliació de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) suspengués cautelarment les obres.

Albiach va apuntar que «hi ha alternatives» per millorar la mobilitat de la zona i va demanar que «es tirin endavant projectes que no trinxin el territori». De la mateixa manera, va lamentar que la celeritat en redactar un nou projecte per a la C-32 després de la primera suspensió no s'apliqui en l'execució de les millores a la carretera C-63 entre Vidreres i Lloret de Mar.

La presidenta del grup parlamentari de Catalunya En Comú, Jéssica Albiach, va visitar ahir la zona afectada per la tala d'arbres que s'havien fet com a treballs previs d'ampliació de l'autopista. Tot i així, fa aproximadament una setmana que ja no hi ha cap màquina a sobre del terreny, després de la suspensió cautelar de l'informe ambiental per part del TSJC que va obligar l'aturada immediata de la tala d'arbres.



Lentitud parlamentària

La presidenta del grup parlamentari dels comuns també va visitar el tram de la carretera C-63 que uneix Vidreres amb Lloret de Mar. En aquesta ocasió, Albiach va recordar que «fa un any el Govern es va comprometre en tenir alternatives» per l'elevada accidentalitat que hi ha a la via. Tot i així, «només han ensenyat un projecte de tres rotondes i no s'ha ni executat».

Jéssica Albiach va lamentar la lentitud del Departament de Territori i Sostenibilitat en l'execució del projecte i va qüestionar perquè el Govern no aplica, en aquesta via, la celeritat que ha tingut a l'hora de redactar un nou projecte de la C-32. «No volem sospitar, però és difícil no fer-ho», va afirmar Albiach. La diputada va atribuïr els retards d'execució de la C-63 perquè «són diners que surten de les arques públiques», mentre que l'ampliació de la C-32 «són concessionàries» qui costegen el projecte.