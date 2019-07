Crema a Anglès una nau i una zona d'oficines d'una empresa

Incendi en una indústria dedicada a la fusta d'Anglès. El succés es va desencadenar pels volts d'un quart d'onze de la nit de dimarts i els Bombers van donar per extingit el foc, que va destrossar una nau i una zona d'oficines, pels volts de dos quarts de quatre de la matinada. Per poder sufocar les flames es van activar sis dotacions.

Va ser un foc virulent i els Bombers, quan estaven treballant per sufocar les flames de l'interior de la nau a causa de l'alta temperatura i la matèria combustible, van veure com es començaven a deformar les parets de formigó, asseguren des del cos, i van haver de sortir-ne i, per tant, van fer les tasques d'extinció des de fora i ja amb una nau totalment destrossada. A banda, a l'exterior de la nau i adossada, hi havia dues zones d'oficines. Una d'elles també va patir la virulència de les flames, ja que hi havia diversos objectes que es van cremar com ara palets, pneumàtics, entre d'altres.

Aquesta empresa situada a la zona de Can Gassiot, a la sortida d'Anglès venint de Santa Coloma de Farners, va quedar ben destrossada. I els Bombers ahir al matí encara hi va mantenir tres dotacions que es van encarregar de refredar tota la zona cremada. Al lloc, també hi va treballar la Policia Local d'Anglès.