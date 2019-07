El TSJC condemna Riells a indemnitzar amb 2,1 milions d'euros una promotora

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat l'Ajuntament de Riells a pagar una indemnització de 2.127.000 euros a la Promotora 1986 S. L. per un seguit de deficiències en la llicència d'obres, parcel·lació i manca de projecte d'urbanització en unes obres en el barri de l'estació de l'any 2006.

La llicència d'obres també afectava altres promotors en el mateix sector. La sentència suposa un cop dur a l'Ajuntament de Riells i Viabrea perquè el pressupost anual és de tres milions sis-cents mil euros.

L'actual alcalde del municipi, Josep Maria Bagot, va expressar que l'equip de govern està estudiant com efectuar el pagament: «Nosaltres tenim en ment pagar una part dels 2,1 milions al comptat, perquè ho permeten les finances de l'Ajuntament, però estem acabant d'estudiar com ho gestionem». Bagot va negar que s'estigui estudiant la possibilitat d'augmentar els impostos als ciutadans del poble i va assegurar que s'estan estudiant mesures per responsabilitzar l'equip de govern que va atorgar les esmentades llicències, l'any 2006.

Segons la sentència, la defensa de la Promotora 1986 -originària de Barcelona- va argumentar que la batllia exercia un silenci administratiu envers la desestimació de les llicències d'obres per edificar 60 vivendes. Quan es van iniciar els tràmits, l'Ajuntament es va adonar que una part dels terrenys adquirits havien estat expropiats prèviament per Adif. L'empresa que havia adquirit les parcel·les va arribar a un acord per fer els canvis que requeria la situació, però l'equip de govern va paralitzar les obres per manca de garanties.



Assemblea pública

L'Ajuntament ha convocat una assemblea de caràcter públic el pròxim dilluns dia 22 a les 19.30 hores a la sala del Casal del Poble. Segons la batllia, el pagament de la ressolució ha de ser «immediat» però l'equip de govern vol mantenir el seu compromís de legislatura de no pujar l'IBI dels veïns i veïnes malgrat la contundència de la resolució. En el portal web de l'Ajuntament, s'anuncia la possibilitat d'endarrerir obres públiques per tal d'afrontar el pagament de l'indemnització: «És possible que alguna obra municipal prevista pel govern s'endarrereixi entre un i dos anys», assenyala la web.

L'equip actual de govern es va desvincular de qualsevol negligència i va anunciar que paral·lelament «s'està estudiant prendre accions contra els possibles responsables que en el seu moment treballaven a l'Ajuntament i van donar aquestes llicències».