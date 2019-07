L'Ajuntament de Blanes va rebre ahir als set infants del poble sahrauí que, acollits per un grup de famílies del poble, passaran els mesos de juliol i agost al municipi. La iniciativa arriba enguany a la vintena edició i està organitzada per l'Associació de Famílies Acollidores d'Infants Sahrauís amb el suport de l'Ajuntament de Blanes així com amb la col·laboració de diverses empreses.