Territori licitarà a la tardor la variant d'Anglès i preveu que les obres comencin a finals del 2020

El Departament de Territori i Sostenbilitat preveu treure a licitació la variant d'Anglès (Selva) a la tardor i que les obres comencin a finals del 2020 o a principis del 2021. El conseller Damià Calvet ha assegurat que es tracta d'un "molt bon projecte" per solucionar els problemes de circulació i de seguretat de la coneguda com a 'carretera de la vergonya'. Les obres costaran al voltant d'uns 30 MEUR i, un cop adjudicades, el termini d'execució és de 48 mesos. Calvet ha visitat aquest divendres les obres de la millora de la mateixa carretera N-141e al seu pas per Bescanó (Gironès). La inversió ha estat d'uns 5 MEUR i ha servit per eixamplar el traçat d'aquest fins ara punt negre de trànsit de les comarques gironines.

Calvet ha anunciat aquest divendres que el Govern traurà a licitació la variant d'Anglès, que ha de permetre alliberar el centre de la població del trànsit de camions i enllaçar l'N-141e amb l'Eix Transversal. Es tracta d'una obra llargament reivindicada a les comarques gironines per millorar el trànsit i la seguretat de la coneguda popularment com a 'carretera de la vergonya'.

El Govern va desencallar el projecte el maig de l'any passat encarregant quan l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat SAU va encarregar una actualització del projecte inicial, que datava del març del 2012. Aleshores, preveien poder licitar l'obra al setembre. Segons Calvet, els terminis s'han endarrerit perquè es tracta d'un "projecte complex". "S'ha hagut de fer una definició fina dels encaixos amb l'Eix Transversal i la unió amb l'N-141", ha exposat.

Ara, però, assenyala que sobre la taula hi ha un "molt bon projecte" i que la previsió és complir estrictament amb els terminis dels tràmits administratius amb l'objectiu de començar les obres a finals del 2020 o, a molt estirar, a principis del 2021. El conseller ha exposat que el termini d'execució és de 48 mesos i que tindrà un cost global d'entre 25 i 30 MEUR.

"En un context de dificultat pressupostària hem pogut encaixar l'execució d'aquesta obra, que serà una de les actuacions viàries més important del Govern a tot el territori", ha afirmat.

Menys vergonya

El conseller ha visitat aquest divendres una altra de les actuacions que el Govern ha executat a la carretera de la vergonya. Es tracta de les obres per eixamplar la calçada de l'N-141e al seu pas per Bescanó, al revolt de la Pilastra. Segons Calvet, aquestes obres permeten visualitzar que "avui la carretera de la vergonya és menys vergonya".

El conseller ha subratllat que aquests treballs demostren el compromís del seu departament per "revertir la situació d'aquesta carretera" i millorar-ne la seguretat i la mobilitat. Les obres, al final, han costat uns 5 MEUR.

La carretera N-141e, que uneix Anglès i Bescanó, té una longitud d'uns 11,5 quilòmetres i hi transiten entre 8.500 i 13.500 vehicles diaris. Les obres han abastat un tram d'1,8 quilòmetres, des de la primera intersecció de Montfullà fins al giratori d'entrada a Bescanó i han consistit principalment a eixamplar la carretera i rectificar el revolt de la Pilastra per afavorir una conducció més segura i còmoda.

La calçada ha passat en aquest tram dels 6-6,5 metres que tenia als 9 metres actuals, amb dos carrils de circulació de 3,2 metres d'amplada i dos vorals d'1 metre cadascun. També han format una franja central zebrada de 60 centímetres que serveix de reforç de la separació de sentits i han fet cunetes transitables d'1,5 metres d'amplada en la zona de revolts per afegir un sobreample.

El termini d'execució s'ha demorat uns mesos. Segons Calvet, ha estat perquè eren unes obres complexes perquè ha calgut "tallar la muntanya" i han hagut de redefinir el projecte per qüestions geològiques. "Demanem perdó per les molèsties ocasionades però el resultat és magnífic i aporta seguretat a la mobilitat", ha conclòs.

L'alcalde de Bescanó, Xavier Vinyoles, ha afirmat que l'eixamplament del revolt és una "gran millora" per als veïns i per al conjunts de les comarques gironines perquè és "la porta d'entrada" a la vall del Ter, unint el Gironès amb la Selva i la Garrotxa. Vinyoles ha volgut tenir un record per a les víctimes mortals de la carretera: "Tan de bo aquesta millora representi que no haguem de lamentar més pèrdues humanes.