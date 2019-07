Arbúcies aplicarà un protocol contra la violència masclista per la festa major

L'Ajuntament d'Arbúcies va presentar ahir el protocol contra agressions que es durà a terme durant els actes de la festa major. El consistori col·locarà un punt lila al costat de la zona de barraques per atendre casos d'agressions masclistes i oferir recolzament a les víctimes.

«Volem dir ben alt i ben clar que cap argument és vàlid ni permissible per justificar cap comportament que ens faci sentir incòmodes», va assegurar la regidora d'Igualtat del municipi, Anna Rotllant.

La dirigent va afegir que des de l'equip que integra el govern s'«exigeix» un consum i un comportament responsable a tots els ciutadans: «No hem de permetre que aquest context serveixi com a excusa per donar més marge a situacions i actituds que són totalment negatives per a la salut i la integritat de les persones», va afegir Rotllant.