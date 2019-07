El Govern envia part de la informació al TSJC per aixecar la suspensió de la C-32

El conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha avançat aquest divendres que han començat a aportar «la informació que la jutgessa ens ha demanat» per aixecar la suspensió cautelar per a la perlongació de la C-32. Segons Calvet, «la majoria de les dades estan en el projecte constructiu» que no era objecte de recurs. A més, reconeix que «era bastant impossible» que el projecte de la C-32 «recollís tot l'esperit» de la llei contra el canvi climàtic perquè l'ampliació de la carretera «es va tramitar en la part final de la llei».

Per altra banda, el conseller manté la seva aposta per la carretera perquè «hi ha un ampli consens social i polític» a favor de la prolongació de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar.

El Govern ja ha enviat una primera resposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per aconseguir aixecar la suspensió cautelar del projecte de prolongació de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar. Segons detalla el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, la resposta ha arribat «en temps i forma» i ara tenen un període per adjuntar tota la informació necessària.

El conseller recorda que «la majoria de dades» sobre la part hidrològica del projecte que els havia demanat la magistrada no es troben al projecte informatiu perquè estan al document constructiu. De tota manera, com que el recurs era tan sols en contra de la part informativa, la jutgessa no tenia tota la informació necessària. Ara, però, els han començat a enviar els documents.

Tot i així, Calvet reconeix que «era bastant impossible» que el projecte de la C-32 «recollís exactament tot l'esperit» de la llei contra el canvi climàtic aprovada pel mateix Govern de la Generalitat. Segons el titular de Territori i Sostenibilitat, l'ampliació de la carretera es va tramitar «en paral·lel» a la «part final de la llei» i per això hi ha matisos de la normativa que no es contemplen en el projecte.