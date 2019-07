Un recital de música i poesia homenatja els activistes que combatien la tala d'arbres per a la prolongació de la C-32

Un recital de música i poesia ha servit com a homenatge, aquest diumenge, dels activistes que durant cinquanta dies s'han col·locat davant les màquines que talaven arbres a Lloret de Mar (Selva) per construir la prolongació de la C-32. Les coneixen com "les emboscades" i són majoritàriament dones que "es van jugar la vida" per protegir els boscos, segons ha explicat Neus Dalmau, membre de la plataforma Aturem la C-32.

Els ecologistes calculen que les obres, aturades cautelarment per ordre judicial perquè el TSJC sosté que el projecte de la Generalitat no compleix amb la llei de canvi climàtic, han arrasat unes 10 hectàrees. "Continuarem amb la lluita", ha afegit un altre activista, Frederic Guich.