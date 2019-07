Desmantellen 17 basars a Lloret que produïen i venien articles falsificats valorats en més de 600.000 €

La Policia Nacional ha desmantellat 17 basars a Lloret de Mar que produïen i comercialitzaven articles falsificats valorats en més de 600.000 euros.

La Policia Nacional ha detingut 15 persones i ha descobert un pis que s'utilitzava de magatzem i dos tallers clandestins. En total s'hi han comissat 19.994 productes falsos.

El material comissat compta amb peces de roba, productes electrònics, ulleres de sol, rellotges, marroquineria, calçat i joguines de diferents marques conegudes.

Gran part del material intervingut es trobava "en blanc", sense marca o signe. Tot i això, els agents van trobar elements metàl·lics i adhesius amb els signes distintius de les marques falsificades disposats per ser afegits al producte

En la fase d'explotació de l'operació, la Policia Nacional va comptar amb el suport d'agents de la Policia Local de Lloret de Mar.



Estiu de 2018



La investigació va començar a l'estiu de 2018 quan els agents van detectar un increment significatiu de material falsificat que s'estava venent a Lloret de Mar.

Després del desmantellament de nombrosos magatzems i tallers clandestins, i la intervenció de milers d'articles falsificats, la Policia Nacional va localitzar nous centres de producció i punts de comercialització que, presumptament, estarien proveint a basars annexos.

De forma paral·lela, tant les marques afectades com les associacions de comerciants de la zona van traslladar als agents la seva preocupació sobre aquesta problemàtica que estava vulnerant els seus drets de marca i generant una competència deslleial.



Gran estoc de productes "en blanc"

En els seus magatzems, els detinguts comptaven amb una petita mostra de producte fals exposat al públic. I a més, hi havia una gran quantitat de material en estoc que no tenia signe distintiu algun, anomenat producte en blanc.

D'altra banda, els agents van localitzar elements metàl·lics, adhesius i transfers amb signes distintius de marques conegudes, en forma de fornitura o autoadhesiva, disposats per ser afegits al producte de forma artesanal amb ajuda de reblons i coles.

En el moment de la venda, els responsables dels basars acabaven la falsificació adherint al producte en blanc el signe distintiu de la marca a falsificar, convertint-se així en els veritables "fabricants" del producte il·lícit.

Un cop localitzats tots els punts de fabricació, emmagatzematge i venda dels productes falsificats, la Policia Nacional va elaborar un dispositiu policial i es van fer 17 inspeccions simultànies en basars, el registre d'un pis magatzem així com el desmantellament i precintat de dos punts de producció . En aquesta última fase, els agents van comptar amb el suport de la Policia Local de Lloret de Mar.

L'operació s'ha saldat amb la detenció de 15 persones -14 d'elles de l'Índia i una de nacionalitat marroquina- i la intervenció de 19.994 efectes falsos.