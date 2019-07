La CUP veu manca de transparència en l'Ajuntament de Riells per la sentència del TSJC

El grup municipal de la CUP a Riells i Viabrea va acusar ahir l'Ajuntament de manca de transparència. En un seguit de piulades emeses a Twitter, el grup va criticar que l'equip de govern no els facilités la documentació de la sentència condemnatòria del TSJC que obliga l'Ajuntament a pagar més de dos milions d'euros a una promotora per uns pisos que no es van construir: «A la falta de deferència per part del grup municipal d'ERC li hem de sumar, avui, la falta de transparència en no entregar-nos la documentació referent al Contenciós que condemna Riells i Viabrea a pagar més de 2 milions d'euros per mala gestió», apuntava l'escrit emès a la xarxa social.

Segons la CUP, divendres es van presentar a l'Ajuntament amb una «petició formal» per demanar una còpia de la documentació, ahir a primera hora de la tarda van reiterar que encara no havien rebut cap document: «Aquest matí ens hi em posat en contacte per telèfon, tal com ens van indicar. Són les 14.30 h. La reunió informativa és a les 19.30 h».



La reunió

L'alcalde del consistori, Josep Maria Bagot, va convocar ahir una reunió per tal d'explicar als veïns del municipi l'estratègia que seguirà l'Ajuntament per realitzar el pagament dels més de dos milions d'euros.

Segons va expressar l'equip de govern la setmana passada, de moment es descarta apujar l'IBI als veïns del poble.