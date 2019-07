Homenatge als activistes que combatien la tala d'arbres

Un recital de música i poesia va servir com a homenatge, aquest diumenge, dels activistes que durant cinquanta dies s'han col·locat davant les màquines que talaven arbres al paratge del Vilar per construir la prolongació de la C-32. Les coneixen com «les emboscades» i són persones que «es van jugar la vida» per protegir els boscos, segons va explicar Neus Dalmau, membre de la plataforma Aturem la C-32.

Els ecologistes calculen que les obres -aturades cautelarment per ordre judicial perquè el TSJC sosté que el projecte de la Generalitat no compleix amb la llei de canvi climàtic- han arrasat unes 10 hectàrees: «Continuarem amb la lluita», va afegir un altre activista, Frederic Guich.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va fer aturar cautelarment les obres mentre valora el recurs interposat per la plataforma ecologista. Un dels principals motius a l'hora d'adoptar la mesura va ser que el projecte aprovat per la Generalitat no compleix amb la llei contra el canvi climàtic. El divendres, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va anunciar que el Govern ja havia enviat una primera resposta TSJC per aconseguir aixecar la suspensió cautelar del projecte.