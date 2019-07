Branques i cervesa, la combinació perfecta contra els nitrats

L'equip d'investigadors de l'Urban River Lab al Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB) ha confirmat la troballa d'un mètode eficaç, senzill, d'aplicació immediata i a baix cost que ajudarà a reduir la contaminació de l'aigua per nitrats. L'estudi, publicat a la revista científica Environmental Science and Technology, afirma que deixant dins l'aigua les restes orgàniques de la poda de les plantes aquàtiques utilitzades en els sistemes de depuració natural de les depuradores, o bé abocant-hi un residu de l'elaboració de la cervesa que les cerveseres llencen, és suficient per incrementar fins a un 40% les taxes de desnitrificació bacteriana, la principal responsable d'eliminar els nitrats de l'aigua al medi natural.

Fins al moment, les dades s'han obtingut a través d'un experiment fet al laboratori, però els resultats preliminars dels experiments realitzats a les instal·lacions de l'Urban River Lab i al mateix riu suggereixen que els percentatges de reducció dels nitrats es podrien doblar.



Solució innovadora

«El millor del mètode és que és molt fàcil d'aplicar i té un cost molt reduït, a més que és net i sostenible. La millor opció és que quan els jardiners podin les plantes que algunes depuradores tenen a les mateixes llacunes de depuració no s'emportin de seguida les restes orgàniques, sinó que les deixin uns dies a l'aigua», explica Miquel Ribot, responsable tècnic de l'Urban River Lab al CEAB-CSIC i autor principal de l'estudi.

Segons l'investigador del CEAB, això aporta a l'aigua l'ingredient que falta de la recepta perquè s'incrementi la desnitrificació microbiana.