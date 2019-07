Investiguen si l'incendi de Maçanet de la Selva va ser intencionat

Els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals estan investigant si l'incendi de Maçanet de la Selva va ser intencionat o fruit d'una negligència. Tot i que fonts d'Agricultura asseguren que tenen totes les hipòtesis obertes, aquest diari ha pogut saber que en el moment del foc, es va veure una persona que sortia de la zona on va iniciar-se l'incendi i que aquesta està al punt de mira dels investigadors. Tot i això, per ara no hi ha cap hipòtesi tancada, asseguren.

Aquest incendi forestal va tenir lloc el dimarts a la tarda i va cremar una superfície de 8.000 metres quadrats. Ahir a la zona del castell de Torcafelló, encara s'hi va poder veure una dotació terrestre dels Bombers que encara remullava i mirava que cap zona pogués revifar per tal de poder donar l'incendi per extingit. El foc va obligar a treballar 14 dotacions terrestres i sis mitjans aeris dels Bombers així com ADF per extingir les flames. A causa del foc es va tallar la C-35 al pas pel poble.