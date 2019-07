La CUP d'Arbúcies critica la manca de transparència de l'Ajuntament

L'Ajuntament d'Arbúcies va celebrar un ple extraordinari dimecres per tal d'aprovar el pla financer. La CUP critica que segons la normativa aquest s'hauria d'haver celebrat tres mesos després de la liquidació de pressupost del 2018, que es va aprovar per decret d'alcaldia el mes de febrer del 2019.

El consistori selvatà, liderat amb majoria absoluta per Entesa -Independents de la Selva -amb Pere Garriga al capdavant- va aprovar els cinc punts que hi havia a l'ordre del dia. Els cupaires, però, consideren que l'equip de govern va «esquivar algunes preguntes» que aquests van formular durant la celebració del ple.

El primer punt de l'ordre del dia tenia per objectiu aprovar els comptes del 2018. Aleshores, l'Ajuntament tenia un deute de 5,6 milions d'euros, el 80% del pressupost. Actualment, la xifra d'endeutament és del 75%, segons el batlle d'uns «4,7 milions d'euros»: «És com si haguéssim donat d'alta a un pacient malalt, perquè hem reduït considerablement el deute des que vam arribar al govern, ara fa deu anys», va expressar Pere Garriga.

La CUP va criticar que el pressupost d'enguany estimi uns ingressos per activitats econòmiques un 200% superiors que l'any anterior: «L'any 2018 es varen pressupostar uns ingressos de 975.000 euros d'activitats econòmiques però tan sols van recaptar 482.000 euros ens sorprèn que pels pressupostos de 2019 hi hagi pressupostats uns ingressos en aquesta partida d'1.528.000 euros, un 217% més», van expressar.

Segons l'equip de govern, això és així perquè quan es va fer la revisió de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) de les empreses embotelladores que hi ha al municipi, es va indicar que els ingressos serien aquests. La Diputació de Girona (XALOC) que és l'entitat que gestiona la recaptació d'aquests impostos va recaptar la quantitat indicada. El consistori va emfatitzar que aquest 2019, cobraran la diferència entre els pressupostats l'any 2018 i els ingressos rebuts amb l'actualització pertinent. Finalment, els altres punts del ple van ser: l'aprovació de l'augment dels sous del personal de l'Ajuntament un 0,25%, l'aprovació de l'eliminació de gairebé dues tones d'arxius del consistori pel canvi de seu que es produirà al setembre -segons el batlle s'ha fet sota la revisió de l'arxivera municipal-, i finalment, l'aprovació de les dues noves festes locals per al 2020. Pel que fa a les festes , s'ha aprovat que un dels dos dies festius sigui per les Enramades, el 12 de juny, i l'altre per la festa major, el 27 de juliol -fins ara els dos dies festius se celebraven per la festa major.



Una setmana atapeïda

El ple de dimecres s'ha celebrat dos dies després del ple de cartipàs. Segons el batlle, era incompatible combinar el ple de cartipàs amb el de comptes.