Més de 60 nens de Santa Coloma de Farners es queden per sorpresa sense escola bressol

L'escola bressol La Miraculosa de Santa Coloma de Farners haurà de tancar les seves portes. L'empresa que fins ara gestionava el centre -la Fundació Escola Vicenciana- i que havia arribat a un acord de lloguer amb la cooperativa que pretenia fer-se'n càrrec de l'espai -batejada com «El Trèvol»-, va comunicar dilluns a les noves responsables que rescindeix el contracte de lloguer.

El passat mes de febrer, la Fundació va anunciar que tancava La Miraculosa per motius econòmics. Aleshores, un grup de treballadores de l'escola va decidir organitzar-se en forma de cooperativa i llogar el local a la mateixa Fundació per tal de mantenir la continuïtat del centre. Les impulsores del projecte comptaven amb el suport de l'Ajuntament, que va anunciar que esdevindria un soci col·laborador durant els dos primers anys de la nova escola.

Quan tot semblava encarrilat i amb 62 nens inscrits per al curs vinent, la Fundació va canviar d'opinió. Dilluns, a través del seu advocat, les treballadores del centre que s'havien organitzat per continuar amb la llar d'infants van saber que no podrien llogar el local. La manca de més espais amb les condicions que indica la normativa impedeix a les impulsores de la cooperativa poder continuar amb el projecte.

Una de les responsables de la cooperativa, Sílvia Artau, va explicar en declaracions a Diari de Girona que la notícia va ser una «sorpresa»: «No acabem d'entendre què ha canviat des del mes de juny, quan vam signar l'acord, fins ara». Des de la cooperativa es van mostrar decebudes pel tracte rebut per part de la Fundació: «Dimecres vam reunir a les famílies preinscrites per explicar-los la situació, la Fundació ni tan sols s'ha preocupat de saber què passaria amb els nens que ja estaven preinscrits».



Cap a les llars d'infants municipals

Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament va anunciar ahir que les llars d'infants municipals absorbiran tots els nens i nenes que estaven preinscrits i que s'han quedat sense plaça. L'alcaldessa del municipi, Susagna Riera, va explicar que els infants es repartiran en les llars del Tabalet i la Mainada. Fins dilluns que ve, des de les vuit del matí fins a les dues del migdia al Centre Municipal d'Educació, s'atendrà les famílies que ja s'havien preinscrit en la llar El Trèvol perquè puguin complimentar tota la tramitació administrativa i puguin tenir una plaça a les dues llars d'infants municipals. El gran volum d'infants obliga el consistori a ampliar la línia de P1 en un dels dos centres i contractar dues educadores. L'Ajuntament convocarà un ple extraordinari el dimecres 31 de juliol per aprovar una modificació de plantilla de les educadores de les llars d'infants municipals.

«Des de l'Ajuntament sempre hem donat suport al nou projecte i tampoc entenem aquest canvi de criteri», va expressar l'alcaldessa, en referència al canvi d'opinió de la Fundació. Segons Riera, «no s'entén gaire» que d'un local on en podien obtenir un rendiment ara «no en cobraran res». D'altra banda, des de la cooperativa El Trèvol no descarten prendre mesures legals envers la Fundació Vicenciana: «Ha estat un cop molt dur perquè ho teníem tot preparat i per nosaltres era un projecte molt il·lusionador», va manifestar Sílvia Artau. La mateixa Artau va expressar que l'únic argument de la Fundació va ser que l'opció del lloguer suposava un «risc econòmic massa elevat».