Interior presenta un recurs per evitar les Taser a Vilobí

El Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya ha presentat un recurs contenciós administratiu sobre la modificació del Reglament de la Guàrdia Municipal de Vilobí d'Onyar per l'ús dels dispositius de contenció elèctrica -coneguts com pistoles elèctriques o pistoles Taser.

Després de conèixer la nova normativa estatal que va aprovar l'ús d'aquestes pistoles en els cossos de Policia Municipal, el mes de febrer l'Ajuntament va impulsar un annex en la normativa per regular-ne l'ús en els agents de la Guàrdia Municipal. Interior, però, considera que la Guàrdia Municipal no es correspon amb la Policia Local -a Vilobí no n'hi ha- i, per tant, apunten que aquests no n'haurien de fer ús.



La polèmica

A finals del 2018, la Comissió de Policia de Catalunya, presidida pel conseller d'Interior de la Generalitat, va aprovar l'ús de pistoles elèctriques Taser per a les policies locals de Catalunya, sempre que els policies superin un curs impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), que inclou aspectes com l'ús de l'arma però també procediments i normes deontològiques, així com sobre l'ús de desfibril·ladors.

El protocol preveu que només es poden usar armes policials en les situacions de «risc racionalment greu» per a la vida o la integritat física dels agents o terceres persones, o danys que puguin comportar greu risc per a la seguretat ciutadana, i en el cas de les Taser ha de respondre a principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat.

El recurs del Departament d'Interior va quedar recollit al Butlletí Oficial de la província. Preguntada pels fets, l'alcaldessa el municipi, Cristina Mundet, va expressar que l'Ajuntament hi està treballant i que «de moment» no hi hauria cap mena de declaració al respecte.