«Un cap de gabinet a l'alcaldia penso que és necessari com a càrrec de confiança»

Jaume Dulsat (1980) és diplomat en Turisme i màster MBA en direcció i organització d'empreses. L'any 2015 va decidir entrar en política i va ser escollit alcalde de Lloret de Mar amb CiU.

Com valora el primer mandat com a alcalde de Lloret?

Va ser un mandat profitós. Vam poder posar les bases del que creiem que hem de desenvolupar i fer actuacions importants pel que vindrà. Del que estaria més orgullós és de la realitat de la reconversió turística de la ciutat i de com hem aconseguit que l'administració pública entengui la millora del model i la ciutat rebi inversions per anar en una sola direcció. Però sempre ens ho hem plantejat com una feina de vuit anys.

Què hauria fet diferent?

M'hauria agradat més rapidesa en la construcció de la residència per a la gent gran. Nosaltres tenim una reserva de terreny important i un model de licitació i gestió però necessitem més places sociosanitàries perquè algú ho vulgui gestionar. Espero que abans d'acabar el 2019 pugui començar la licitació però depenem de la Generalitat perquè creï més places residencials.

En el segon mandat decideixen tornar a pactar amb el PSC. Per què?

Vam reeditar el pacte que teníem. Hem pujat de vots però el PSC i ERC han augmentat el nombre de regidors. Nosaltres volíem un pacte a tres amb Esquerra i socialistes, però no va sortir. De fet, el PSC va estar a punt de pactar amb Ciutadans i Lloret En Comú, però finalment els socialistes van optar per un govern estable. Ens hauria agradat sumar ERC en el pacte; no hi renunciem perquè queden molts anys encara.

Ha pesat la política supramunicipal a l'hora de formar govern?

No. Sempre hem dit que prioritzàvem pactar amb els socialistes i Esquerra. Perseguim uns interessos en clau de ciutat i ningú renunciarà a res, però a Lloret parlem en clau de ciutat.

La sentència del procés afectarà el govern?

Jo crec que no. Durant l'1-O vam demostrar que sabem prioritzar els interessos de la ciutat als interessos nacionals.

Fa uns mesos es coneixia que Lloret és un dels municipis amb la renda per càpita més baixa... Com canviaran això?

Crec que si hi ha més inversió en els hotels, això genera una roda que gira en positiu perquè atrau un tipus de client amb uns ingressos més elevats.

Poden fer alguna cosa per controlar la precarietat laboral en el sector turístic?

Nosaltres tenim les competències que tenim. Al final, estem atents que es compleixin els acords establerts amb els sindicats. En aquesta legislatura tenim un regidor que prestarà especial atenció perquè el sector turístic compleixi els convenis però al final és una competència que depèn de la Generalitat.

Repercutirà el nou model turístic més familiar que busca la ciutat en el sector de l'oci nocturn que hi ha a Lloret de Mar?

Busquem una oferta més segmentada que al final acabarà canviant aquest mix comercial. El comerç no deixa de ser un reflex del tipus de client que tens.

Com valora el nivell de seguretat en la ciutat?

Jo diria que és una ciutat segura. Al final la seguretat és un tema de percepció. Un se sent segur o no en funció de la seva percepció personal. Nosaltres tenim un software que extreu les opinions de les xarxes socials on la gent parla de Lloret de Mar i tenim bona nota.

Com es reforça la seguretat a l'estiu?

Doncs hi ha un reforç important per part de Mossos d'Esquadra. També ho reforcem amb agents cívics diürns i nocturns que fan una feina dissuasiva i controlen que no hi hagi cap tipus de problema.

S'han posicionat a favor de les obres de la C-32...

Sí. Pensem que arriba 25 anys tard i que som l'única destinació turística sense un accés directe a la via ràpida. Si això fos els anys seixanta ho entendríem, però si volem que arribi turisme amb un cert nivell, necessitem aquestes infraestructures.

I vies alternatives com el desdoblament de l'N-II?

Creiem que també és necessari. Però la C-32 és una necessitat bàsica. Qualsevol que faci un desplaçament de Lloret a Tordera ho tindrà claríssim. Jo no tinc cap interès en què Abertis tingui la concessió de les autopistes, però de la manera com la Generalitat ho financi no és el meu problema, a mi m'afecta com a tothom pagar-ho.

En el darrer ple es van aprovar fins a deu dedicacions de l'equip de govern...

Lloret és el segon Ajuntament de la província de Girona pel que fa a pressupost i les estructures necessiten que els regidors facin la feina per la qual el poble els ha escollit. Necessitem gent i entenem que hi ha ajuntaments on hi ha molts càrrecs de confiança i nosaltres no en tenim cap i som una anomalia en aquest sentit.

També es va parlar de càrrecs eventuals de confiança...

Sí. Hi ha ajuntaments que tenen menys volum d'habitants i que tenen aquests càrrecs, entenem que nosaltres també n'hauríem de tenir. N'hi ha a totes les administracions... A Vidreres o Maçanet en tenen i són molt més petits. Entenc que és una feina de caràcter polític que exerceix una tasca de perfil tècnic. Jo sempre he parlat d'un cap de gabinet a l'alcaldia que penso que és necessari per a l'alcalde com a càrrec de confiança.