Evacuen a l'hospital un nadó després d'un accident a la C-63 a Lloret

La criatura va ser evacuada per fer-li una revisió a l'hospital de Palamós

La criatura va ser evacuada per fer-li una revisió a l'hospital de Palamós

Un nadó de cinc mesos va ser evacuat ahir a l'hospital després d'un accident de trànsit a la C-63 a Lloret.

El SEM el va derivar per prevenció per fer-li una revisió al centre sanitari de Blanes.

En el sinistre van xocar dos cotxes per encalç i cinc persones van resultar il·leses i una ferida de caràcter lleu, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).

L'accident es va produir pels volts quan passaven pocs minuts per les vuit del vespre a l'altura del quilòmetre 2,5 de la C-63 al seu pas per Lloret.

En aquesta carretera on hi ha una alta sinistralitat, van xocar dos vehicles -un Toyota IQ i un Mazda C5) per encalç. Un d'ells duia una caravana.

Ràpidament es van activar els serveis d'emergències (Bombers, SEM i Mossos d'Esquadra i Policia Local).

En un dels vehicles hi viatjaven dos adults i dues criatures -un nen de 8 anys i un nadó de 5 mesos-. El nadó de cinc mesos va ser derivat a l'hospital de Blanes per prevenció.

A causa del sinistre viari es va donar pas alternatiu durant una estona a la carretera.