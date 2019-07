Els Agents Rurals troben 2.500 pneumàtics abandonats en un antic circuit de karts a Tossa

Els Agents Rurals han descobert 2.500 pneumàtics abandonats al solar d'un antic circuit de kàrting de Tossa de Mar. Els efectius que vetllen pel medi han denunciat el propietari de l'antic equipament pels efectes que té pel medi ambient aquest abocament incontrolat.

A banda, com relata el cap dels Agents Rurals a Girona, Ignasi de Dalmases, aquests residus que ara mateix no tenen cap mena d'ús són un focus de cria i dispersió del mosquit tigre, ja que s'hi pot acumular aigua i les rodes compten amb «poca fondària i són un cultiu ideal per als mosquits tigre». A més, en cas d'un incendi forestal, els pneumàtics són un material altament combustible. I alhora, recorda el cap dels Rurals a Girona, també són un «alt contaminant per les emissions que emeten».

Finalment, recorda que aquest tipus de residus el que provoca és una gran degradació del medi. A banda de rodes, en aquest espai de Tossa de Mar també s'hi havien acumulat altres deixalles que el convertien en un abocador incontrolat. Dalmases destaca que també hi han localitzat, per exemple, restes d'embarcacions i plàstics vells, entre d'altres. Per a l'agent rural, s'ha convertit en «focus d'emissions molt contaminants».

L'antic circuit de kàrting de Tossa va tancar fa temps però els Agents Rurals han anat al darrere de l'empresa que n'és propietària per tal de denunciar-la i reclamar-li la retirada de tots els elements que amb el pas dels anys s'han anat acumulant. El cap dels Agents Rurals a Girona destaca que el 25 de juliol van fer la troballa els seus agents i van comprovar que hi havia molta quantitat de material degradat. Aquests pneumàtics, per exemple, formaven part dels que s'utilitzen per posar al voltant de la instal·lació per tal que els karts no surtin de pista.

Aquesta actuació ha de servir, diu el cap dels Agents Rurals a Girona, per tal que la gent es conscienciï i que sàpiga el que diu la normativa. Ja que quan «s'acaba una activitat, el que cal fer és retirar el material per evitar-se problemes», I en canvi, en aquest cas, assegura, el que s'ha fet és anar acumulant material i, a més, que pot desencadenar el desenvolupament del mosquit tigre. Un insecte invasor que fa anar de corcoll i la seva presència i expansió «és una problemàtica molt important a Catalunya i molt més encara, a la província de Girona», destaca. Aquest no és el primer cop que s'han trobat pneumàtics abandonats pel medi natural.

Per exemple, el mes de febrer, se'n va denunciar l'abocament de 151 als Puig Cargol de Palamós i l'ADF de les Gavarres Marítima va retirar 1.260 quilos de cautxú.