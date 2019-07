Blanes rehabilita tres pisos per a emergències socials

L'Ajuntament de Blanes ha rehabilitat tres pisos per a emergències socials. En total, el parc d'habitatge social del consistori és de nou vivendes situades en tres blocs de pisos, els anomenats habitatges dels mestres de l'antiga Escola Carles Faust, al barri de la Pedrera a la carretera de Lloret.

L'any passat, es va estar treballant en el primer dels tres blocs, i enguany s'està incidint en el segon dels tres que hi ha en total. Les obres que s'han fet en cada habitatge -de 65 metres quadrats- han inclòs la redistribució i reforma completa de la zona de la cuina i bany, la substitució de totes les fusteries exteriors, així com les instal·lacions interiors noves tant pel que fa al servei d'electricitat, com als d'aigua i sanejament. Actualment s'estan realitzant els darrers treballs en els espais comuns de tres pisos pertanyents al segon bloc. Cada habitatge consta d'un passadís-distribuïdor, sala d'estar i menjador, cuina, bany i tres habitacions-dormitori.

El cost de les obres, incloses les millores de l'escala de comunicació vertical, és de 117.181,18 euros, i les està executant l'empresa OSG Serveis Grup SLU. Per finançar-les, l'Ajuntament ha comptat amb una subvenció de la Diputació de Girona, a través de l'Àrea de Cooperació Local i Habitatge, amb un import de 30.000 euros.



El parc d'habitatge

Un cop enllestides les obres, Serveis Socials comptarà amb un total de nou vivendes i aplicarà uns criteris d'assignació atenent a diversos paràmetres. Seran habitatges d'ús temporal, d'entre 6 i 18 mesos com a màxim, ja que es tracta que siguin pisos-pont, utilitzats per allotjar en pensions del municipi les famílies que esperen un habitatge social assequible.

Segons l'Ajuntament, durant els mesos en què els pisos estiguin ocupats, des dels Serveis Socials s'establirà un pla de treball per orientar i acompanyar les famílies en la recerca d'un habitatge de lloguer assequible a la ciutat. L'òrgan encarregat de gestionar els casos de famílies en risc, de manera conjunta amb els Serveis Socials de l'Ajuntament, és la Taula Local pel Dret a l'Habitatge i la Pobresa Energètica.

Aquest ens, integrat per diverses institucions i entitats socials com el Col·legi d'Advocats de Girona, la PAH, la PAHC, Creu Roja, Càritas Interparroquial, es reuneix periòdicament i compta amb representants de totes les forces polítiques municipals.