El síndic del ciutadà de Lloret realitza 217 intervencions el 2018

El síndic del ciutadà de Lloret de Mar, Joaquim Teixidor, va presentar ahir durant el ple la memòria d'actuacions que l'ens ha realitzat al llarg del 2018. En total, l'entitat va fer 217 intervencions -l'any 2017 n'hi va haver 171. D'aquestes actuacions, 138 han sigut queixes, 75 consultes i 4 actuacions d'ofici. El síndic va posar de manifest que les principals preocupacions dels ciutadans al llarg del 2018 van estar relacionades amb problemes de mobilitat, pisos turístics i el servei de càtering del centre sociosanitari.

Pel que fa als problemes de mobilitat, Teixidor va destacar que les protestes per ginys com ara els patinets elèctrics han augmentat considerablement envers el 2017, sobretot pel que fa als vehicles de mobilitat personal de lloguer.

D'altra banda, el síndic també va posar de manifest les queixes per la qualitat del menjar sociosanitari.



Els pisos turístics

L'informe del 2018 també va destacar la creixent preocupació dels ciutadans per l'elevat nombre d'habitatges d'ús turístic (HUTS). El síndic va recordar que aquesta és una de les principals preocupacions dels ciutadans de Lloret, i va afegir que al municipi hi ha un pis turístic per cada onze habitants, un fet que segons Teixidor «desequilibra el mercat immobiliari i dificulta l'accés a l'habitatge per als ciutadans».

Teixidor també va subratllar que Lloret compta amb 3.400 HUTS, i va afegir que les queixes principalment estan motivades pel «soroll que fan els turistes». Finalment, el Síndic va congratular l'Ajuntament per haver impulsat la tasca de dos inspectors que controlen la legalitat dels HUTS.