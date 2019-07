La 77a travessia popular del port de Blanes modifica el recorregut

La 77a travessia popular del port de Blanes del proper diumenge canvia el circuit per primer cop en 76 anys. Segons va informar ahir l'Ajuntament, es farà un circuit circular amb sortida i arribada al mateix indret, a l'altura del Banc dels Músics del passeig de Mar, i la distància continuarà sent de 900 metres.

L'Ajuntament ha fet aquesta modificació per dotar la prova d'una major seguretat pels participants. La configuració de la bocana del port ha canviat els darrers anys amb les obres de la zona portuària que s'hi van fer. Això ha provocat que tant l'accés de la bocana com la platja del costat del port on es feia l'arribada hagin quedat petits, dificultant que hi hagi prou espai per a tothom.

D'altra banda, l'augment de participants dels darrers anys ha provocat un increment de persones que es conglomeraven en moments concrets.