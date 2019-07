Detenen un violent fugitiu que s'havia amagat a Lloret de Mar

La Policia Nacional ha detingut a Lloret un violent fugitiu que s'havia amagat a la localitat de la Costa Brava.

Estava reclamat a Alemanya per agressió sexual, detenció il·legal, lesions i violència de gènere.

S'havia ocultat a Lloret, segurament durant un any, en cases ocupades i fent de pidolaire per tal de no ser reconegut. De complexió forta és un expert en lluita i té caràcter violent i agressiu.

La Policia Nacional ha detingut un fugitiu alemany sobre qui pesava una ordre europea de detenció i entrega, expedida per les autoritats judicials del seu país, emesa en data 23 d'abril de l' enguany, pel jutjat de Amtsgericht (Karlsruhe).



Múltiples agressions sexuals

El detingut, que estava acusat a Alemanya de cometre els delictes de violència de gènere, detenció il·legal, lesions i múltiples agressions sexuals contra la seva exparella, va fugir del seu país ara fa justament un any, quan va tenir coneixement que la policia alemanya li buscava per detenir i posar-lo a disposició de la justícia.

Les informacions aportades per la policia alemanya revelaven que es tractava d'un individu de complexió forta i musculada, practicant d'esports de lluita, i amb caràcter violent i agressiu, que podria estar fugit per la Costa Brava.

Va poder ser localitzat en el matí del passat dia 23 de juliol, a la via pública, sense oposar resistència. Sembla que durant tot aquest any ocult s'hauria dedicat a la mendicitat i pernoctat en cases ocupades per diferents col·lectius antisistema.

La investigació de localització, identificació i detenció s'han dut a terme per funcionaris adscrits al Grup Local de Policia Judicial de la Comissaria de Policia Nacional de Lloret de Mar.

El detingut alemany reclamat es troba ingressat a la presó de Puig de les Basses (Figueres), a disposició del Jutjat Central d'Instrucció número 3 de l'Audiència Nacional, a l'espera de procedir a la seva extradició al seu país.