Els locals d'oci nocturn de Blanes demanen que es faci efectiva la retirada del veto horari

Els locals d'oci nocturn de Blanes demanen a l'Ajuntament que acceleri la retirada del veto horari que es va anunciar fa unes setmanes. El president de la Federació Catalana d'Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM), Joaquim Boadas, va expressar ahir en declaracions a Diari de Girona que la temporada d'estiu és fonamental per als ingressos dels locals: «Això està provocant ofegament econòmic important a les empreses», va expressar Boadas. Els empresaris manifesten que compliran tots els punts establerts en l'acord: incorporar seguretat, facilitar un autobús gratuït que transporti els joves de la discoteca fins a l'estació, augmentar el preu de l'entrada i reforçar la vigilància a l'exterior del local. «Alguns veïns pensen que estem incomplint l'acord, però fins que no retirin el veto no complirem la nostra part», va expressar Boadas.



La resposta

L'Ajuntament, que ja va anunciar fa unes setmanes la retirada del veto horari que havia instaurat l'anterior govern, el període estival i la festa major estan dilatant els processos. Fonts del consistori van assegurar que s'està redactant el decret però que la persona encarregada de la gestió d'aquests fets es troba de vacances, un fet que «malauradament» dilata el procés. El consistori va assegurar que el projecte s'està portant a terme però va insistir que no pot parlar de terminis perquè desconeixen el temps necessari per fer efectiva la redacció.