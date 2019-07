Mobilització pel tancament sobtat d'una llar d'infants a Santa Coloma

Les treballadores de la cooperativa El Trèvol han convocat una manifestació per protestar contra el tancament de la llar d'infants -anomenada fins fa poc la Miraculosa. La protesta serà avui a les dotze del migdia a la plaça Farners de Santa Coloma.

La Fundació Vincenciana, propietària del centre -que portava més de 70 anys a Santa Coloma- va anunciar a principis d'any que tancava a final de curs. Un cop se'n van assabentar, les treballadores van decidir llogar el local a la Fundació, crear una cooperativa i continuar amb la llar d'infants sota el nom d'El Trèvol. Tot estava decidit i preparat per al curs vinent, però la setmana passada les treballadores de la cooperativa van rebre un comunicat de la Fundació que anunciava que es trencava l'acord de lloguer. Degut a la manca de temps per trobar un espai que compleixi la normativa que requereixen les llars d'infants, s'han vist obligades a paralitzar el projecte.



62 nens reubicats

El nou projecte, impulsat per la cooperativa, ja comptava amb 62 infants inscrits. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament va anunciar la setmana passada que les llars d'infants municipals absorbbirien tots els nens i nenes que estaven preinscrits i que s'han quedat sense plaça.

L'alcaldessa del municipi, Susagna Riera, va explicar que els infants es repartiran en les llars del Tabalet i la Mainada. El gran volum d'infants ha obligat el consistori a ampliar la línia de P? en un dels dos centres i contractar dues educadores. Per aquest motiu, l'Ajuntament convocarà un ple extraordinari aquest dimecres per aprovar una modificació de plantilla de les educadores de les llars d'infants municipals. L'alcaldessa de Santa Coloma, Susagna Riera, va confirmar que dilluns a la tarda va finalitzar el procés de les noves inscripcions: «Tots els nens ja estan inscrits, no sé si tothom ha anat allà on vol, però crec que hem respost bé davant aquesta situació». La web de l'Ajuntament va publicar ahir el resultat del sorteig de les places.

Finalment, les treballadores de la cooperativa van expressar que el motiu de la convocatòria és que els membres de la Fundació han de venir a entregar les cartes d'acomiadament, motiu pel qual consideren que és una bona ocasió per expressar el seu malestar i «reclamar que els nens no són diners sinó infants». La manifestació sortirà de la plaça Farners -al costat de la llar d'infants- i es desplaçarà fins a les portes del centre. Les treballadores de la cooperativa van assegurar ahir que la Fundació tan sols s'ha comunicat a través d'un advocat i «en cap moment s'ha preocupat per saber on anirien a parar els nens que ja estaven preinscrits».