Una persona resulta ferida en un accident de moto a Sant Hilari Sacalm

Un motorista va ser evacuat en helicòpter a Sant Hilari Sacalm a causa d'un sinistre. L'home presentava un fort cop al cap i va ser derivat a l'hospital Josep Trueta de Girona en estat menys greu.

L'accident de trànsit es va produïr quan passaven pocs minuts de la una del migdia, a la carretera GI-550, a l'altura del quilòmetre 9. Per causes que es desconeixen, el motorista va caure tot sol mentre anava per aquesta via que uneix Sant Hilari amb Arbúcies.

Els serveis d'emergències (Bombers, Mossos d'Esquadra i SEM) es van desplaçar fins al punt de l'accident. Al lloc hi va aterrar l'helicòpter medicalitzat del SEM així com una ambulància i els serveis sanitaris. Els serveis sanitaris, després d'una primera valoració, van traslladar l'accidentat fins a l'hospital. Fonts mèdiques van confirmar al Diari de Girona que el ferit es trobava en estat «menys greu» ahir a la tarda.