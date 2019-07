ada cop que, després de les municipals, es constitueixen els consells comarcals em faig reflexions similars: fan falta sis nivells d'administració per gestionar els interessos i les necessitats dels ciutadans? Per a qui no els tingui clars, aquests: ajuntaments, consells comarcals, Diputació, Generalitat, Govern de l'Estat i Parlament Europeu. Tots ells «donen feina», una nombrosa gernació de polítics, tècnics, gestors i administratius. A tots ells, la suma dels sous, d'uns i altres, representen com a mínim, un 25% del total del pressupost. He aprofitat la constitució del nou equip de govern del Consell Comarcal de la Selva per donar una ullada a la seva web.

L'he fet també a la de la Diputació de Girona. Una ullada als serveis i pressupostos que manegen. Com que no soc un expert, m'ha vingut una mica de mareig intentant esbrinar que volen dir segons quins tecnicismes. Sobretot, els que defineixen l'origen i la destinació d'algunes partides econòmiques. Com algunes que, almenys per a mi, tenen títols enigmàtics: «transferències corrents», «fons complementari de finançament», etcètera. No tinc cap dubte que són gestionades amb total eficàcia i transparència, però, la meva incultura financera agrairia una mica més de concisió. Sobretot perquè representen les xifres més elevades del pressupost.

En aquesta petita capbussada en la web del nostre Consell Comarcal, m'han sorprès algunes paradoxes. Per exemple que, en un directori que aconsella a l'usuari on menjar? On dormir? Què fer? On comprar? No hi trobis establiments de Blanes, de Tossa i d'altres municipis. La paradoxa és que tota aquesta informació estigui ubicada al costat d'una promoció del Jardí Botànic Marimurtra i que, quan l'obrís (el directori) aquest suggereixi al potencial visitant anar a restaurants, hotels, botigues, etcètera de pobles veïns, com ara Lloret (?).

Estic segur que alguns dels nous consellers que Blanes aporta en aquesta legislatura, em faran cinc cèntims de tot això, si es dona l'ocasió. Que tinguin sort i, ja que de moment no s'albiren canvis pel que fa a suprimir cap dels sis nivells esmentats, treballin per fer una comarca justa, solidària, igualitària, ecològicament sostenible, equilibrada... L´atzar ens ha portat a néixer en una dels indrets més bonics i diversos de Catalunya. La natura hi va posar la seva part. Conservar-la i potenciar-la o seguir degradant-la, està, encara i en bona part, en mans dels selvatans. De tots: els seus polítics i dels seus ciutadans.