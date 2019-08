Arrestat a Lloret un fugitiu que havia segrestat, maltractat i agredit l'exparella a Alemanya

La Policia Nacional ha detingut a Lloret un fugitiu que s'havia amagat a la localitat de la Costa Brava. Se'l considera molt violent i estava reclamat a Alemanya per agressió sexual, detenció il·legal -segrest-, lesions i violència de gènere. La Policia Nacional, durant la investigació, ha descobert que s'havia ocultat a Lloret, segurament durant un any, en cases ocupades i fent de pidolaire per tal de no ser reconegut. De complexió forta, l'home, de 41 anys, és un expert en lluita i té un caràcter violent i agressiu.

La Policia Nacional va detenir el fugitiu alemany el dimarts 23 de juliol. Comptava amb ordre europea de detenció i entrega, expedida per les autoritats judicials del seu país, emesa en data 23 d'abril d'enguany, pel jutjat de Amtsgericht (Karlsruhe). I va ser llavors quan l'exparella va fugir de Lloret de Mar després d'haver viscut un calvari i va decidir denunciar-lo pels fets. En concret, quan estava a Lloret la va retenir, li va donar pastilles i la va agredir sexualment diverses vegades. Davant d'això la dona va decidir marxar. Abans d'aquests fets, l'home també ja havia estat detingut per violència masclista a la zona d'Alacant. Davant d'aquests fets la policia alemanya es va posar en contacte amb la Policia Nacional.

Gràcies a les informacions aportades per la policia alemanya revelaven que es tractava d'un individu de complexió forta i musculada, practicant d'esports de lluita, i amb caràcter violent i agressiu, que podria estar fugit per la Costa Brava.

Va poder ser localitzat el matí del passat dia 23 de juliol al carrer i no va posar resistència a la detenció. Segons van poder investigar els agents del CNP tot indica que l'home va passar tot un any ocult i per sobreviure, s'hauria dedicat a la mendicitat i pernoctat en cases ocupades per diferents col·lectius antisistema.

La investigació de localització, identificació i detenció va anar a càrrec de funcionaris adscrits al Grup Local de Policia Judicial de la Comissaria de Policia Nacional de Lloret de Mar. El detingut es troba ingressat a la presó de Puig de les Basses (Figueres), a disposició del Jutjat Central de l'Audiència Nacional, a l'espera de procedir a l'extradició al seu país.